Fed faizi Covid-19 nedeniyle yüzde 0-0.25 aralığına indirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fed faizi Covid-19 nedeniyle yüzde 0-0.25 aralığına indirdi - Son Dakika Ekonomi

Fed faizi Covid-19 nedeniyle yüzde 0-0.25 aralığına indirdi

6 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed) faizi yüzde 0.0-0.25 aralığına indirdi ve en az 700 milyar dolar tahvil alımı yapacağını açıkladı.

Fed faizi Covid-19 nedeniyle yüzde 0-0.25 aralığına indirdi, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) faizi yüzde 0.0-0.25 aralığına indirdi ve en az 700 milyar dolar tahvil alımı yapacağını açıkladı.

Fed, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 3 Mart'ta politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1.0-1.25 aralığına çekmişti.

Covid-19 salgının ekonomiye "güçlü" etki yaptığına dikkat çeken Fed Başkanı Jerome Powell, turizm ve ilgili sektörlerin tamamıyla durmasına yol açtığına dikkat çekti.

Powell, bu hafta yapılması öngörülen para politikası toplantısını beklenmeden alınan olağanüstü kararların ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ekonomik görünüm virüsün yayılmasına bağlı olarak her gün değişiyor. Gelişmeleri önceden bilmek olanaksız" dedi.

Fed aldığı kararla politika faizini yüzde 0-0.25 aralığına indirirken, ilerleyen haftalarda en az 700 milyar dolar tutarında Hazine ve ipotekli konut kredisine dayalı tahvil alacağını bildirdi.

Dünyanın büyük ekonomilerinin merkez bankaları ise bankaları ve kredi piyasalarını rahatlatmak için düşük maliyetli dolar likitidesi sağlayacaklarını açıkladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:33 Kaynak: DHA
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