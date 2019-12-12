Fed faizi değiştirmedi, 2020'de yüzde 2.0 büyüme öngördü

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 1.5-1.75 aralığında tutarken, 2020 yılı için ise yüzde 2.0 büyüme öngördü. Politika faizinin sabit tutulması kararı oybirliğiyle alındı.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Aralık ayı toplantısının ardından yapılan açıklamada, ılımlı ekonomik büyüme ve tarihi düşük düzeydeki işsizlik oranının 2020'deki başkanlık seçimlerine kadar süreceği beklentisiyle, yakın dönemde borçlanma maliyetlerinin değişmeyeceği yolunda ifadeler yer aldı.

Fed Başkanı Jerome Powell da faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, ekonomide görünümün "risklere karşın" olumlu olduğunu vurguladı ve sürekli olarak hedefin altında gelişen enflasyonda baskıların zayıf kalmayı sürdürdüğüne işaret etti.

Zayıf küresel büyüme ve ticaret belirsizliğinin de, genel olarak üretime baskı yapmayı sürdürdüğünün altını çizen Powell, "Politikamızın enflasyonu artırmak için uygun olduğunu düşünüyoruz. Fed görünümdeki önemli değişikliklere yanıt verecektir" diye uyardı.

Ekonomiden gelen verilerin, görünümle uyumlu olduğu sürece para politikasının da uygun kalacağını belirten Powell, "Faiz artırımlarını gelecek yıldan sonrası için konuşabiliriz. Şu an yılsonu fonlama baskısına odaklanmış durumdayız" diye açıkladı.

Powell'ın verdiği bilgilere göre, bazı FOMC üyeleri toplantıda enflasyondaki zayıflığa dikkat çekti.