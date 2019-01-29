Fed, faizi pas geçecek!
1 saat önce
ABD'nin ekonomik büyümesi, bugüne kadar görülen en uzun süreli hükümet kapanmasından olumsuz etkilendiğinden Fed'in bu hafta faizi 2.25-2.50 seviyesinde bırakması bekleniyor.
ABD
'nin ekonomik büyümesi, bugüne kadar görülen en uzun süreli hükümet kapanmasından olumsuz etkilendiğinden Fed
'in bu hafta faizi 2.25-2.50 seviyesinde bırakması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:22
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