Son Dakika Haberleri: Fed, faizi pas geçecek!

Fed, faizi pas geçecek!

1 saat önce

ABD'nin ekonomik büyümesi, bugüne kadar görülen en uzun süreli hükümet kapanmasından olumsuz etkilendiğinden Fed'in bu hafta faizi 2.25-2.50 seviyesinde bırakması bekleniyor.

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ABD'nin ekonomik büyümesi, bugüne kadar görülen en uzun süreli hükümet kapanmasından olumsuz etkilendiğinden Fed'in bu hafta faizi 2.25-2.50 seviyesinde bırakması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:22 

Hükümet, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
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