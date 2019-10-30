Fed, faizleri 25 baz puan indirdi
24 dakika önce
Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.
Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi, 25 baz puanlık indirime giderek, politika faizini yüzde 1,50 - 1,75 aralığına çekti.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:02
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