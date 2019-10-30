Son Dakika Haberleri: Fed, faizleri 25 baz puan indirdi
Son Dakika Ekonomi Fed, faizleri 25 baz puan indirdi

Fed, faizleri 25 baz puan indirdi

24 dakika önce

Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Fed, faizleri 25 baz puan indirdi, System.String[]

Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi, 25 baz puanlık indirime giderek, politika faizini yüzde 1,50 - 1,75 aralığına çekti.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:02 
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