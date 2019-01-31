Son Dakika Haberleri: Fed Faizleri Sabit Tuttu, Dolar 5.21 Lirayı Gördü

Fed Faizleri Sabit Tuttu, Dolar 5.21 Lirayı Gördü

28 dakika önce

ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği gibi faizleri sabit tuttu ve yeni faiz artışı için "sabırlı" olacağı sinyalini verdi.

Fed Faizleri Sabit Tuttu, Dolar 5.21 Lirayı Gördü, System.String[]
ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği gibi faizleri sabit tuttu ve yeni faiz artışı için "sabırlı" olacağı sinyalini verdi. Fed kararının ardından küresel piyasalarda gerileyen dolar 5.21 lirayı gördü.

Fed'in iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 2.25 ile yüzde 2.5 arasında sabit tutulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, küresel ve ticaret sorunları nedeniyle ABD ekonomisinin görünümünün belirsiz olduğu bir ortama işaret edilerek, faizde "daha fazla kademeli artışlar" söylemi yerine, "daha fazla adım atmadan önce sabırlı olunacağı" belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, artan enflasyon ve finansal istikrarın bir risk olarak kabul edilmemesi ve küresel büyümenin yavaşlaması ile federal hükümetin kapatılması gibi nedenlerle, son haftalarda faiz artışı ihtimalinin "zayıfladığını" belirtti.

Powell, "Genel olarak güçlü ABD makroekonomik performansının biraz çelişkili görünümüyle karşı karşıyayız. Ortak algı risk yönetimi sabırla daha fazla netlik beklediğini gösteriyor" dedi.

Fed'in faizleri sabit tutması ve yeni artışlar için "sabırlı" olacağını ilan etmesinin ardından küresel piyasalarda gerileyen dolar, 5.21 liraya kadar geriledikten sonra, 5.22 - .523 lira aralığına döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:06 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FED Merakla Beklenen Faiz Kararını Açıkladı! Dolar Anında Tepki Verdi ABD'de 2 Ermeni Okuluna Türk Bayrağı Asıldı

ABD 'Kutup Girdabı'na Kapıldı: 10 Eyalette Yaşam Durdu, En Az 7 Kişi Öldü Meteorolojiden Kritik Uyarı! Şiddetli Kar Yağışı Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 08:34:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fed Faizleri Sabit Tuttu, Dolar 5.21 Lirayı Gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]