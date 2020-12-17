BIST100 yüzde 0.76 artışla başladı, dolar 7.77 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.76 artışla 1,403.10 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.76 artışla 1,403.10 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.66, BIST Mali Endeks yüzde 0.95, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.49 artıdaydı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit bırakması ve ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle euro ve sterlin başta olmak üzere, önde gelen para birimleri karşısında gerileyen dolar, yeni güne 7.80 doların altında başladı. Euro 1.22 dolar, sterlin de 1.35 dolar sınırını aştı. Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Çarşamba günü yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, yüzde 0.00-0.25 düzeyindeki faizleri değiştirmediğini duyurdu.Fed açıklamasında, FOMC'nin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri tutturulmasına ilişkin belirgin gelişmeler olana kadar, ayda en az 120 milyar dolarlık tahvil alımının sürdürülmesinin de kararlaştırıldığı belirtildi.Merkez Bankası ( Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Çarşamba günü yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, yüzde 0.00-0.25 düzeyindeki faizleri değiştirmediğini duyurdu.Fed açıklamasında, FOMC'nin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri tutturulmasına ilişkin belirgin gelişmeler olana kadar, ayda en az 120 milyar dolarlık tahvil alımının sürdürülmesinin de kararlaştırıldığı belirtildi.Merkez Bankası ( TCMB ) Başkanı Naci Ağbal , TCMB'nin kur hedefi olmadığını, kur düzeyini ve yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satımı yapılmayacağını söyledi.Ağbal, Merkez Bankası'nn "2021 Para ve Kur Politikası" sunumunda yaptığı konuşmada, önümüzdeki dönemde dalgalı döviz kuru rejiminin süreceğini vurguladı ve ekledi: "Kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacak. TCMB'nin nominal ya da reel bir kur hedefi bulunmuyor. TCMB kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapmayacak. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanacak ve buna yönelik araçlar şeffaf bir şekilde, belirli bir plan dahilinde uygun koşullarda kullanılacak."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7573 lira ve en yüksek 7.8063 lirayı gördükten sonra, 7.77 – 7.78 lira aralığında,euro en düşük 9.4980 lira ve en yüksek 9.5563 lirayı gördükten sonra, 9.52 – 9.53 lira aralığında,sterlin en düşük 10.5252 lira ve en yüksek 10.5837 lirayı gördükten sonra 10.55 – 10.56 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21811 - 1.22355 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22262 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, "Küresel piyasalarda risk iştahı iyimser bir seyir izliyor" denildi ve şöyle devam edildi: "Beklentiler dahilinde gelen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararı ve ABD'deki mali destek paketi konusundaki gelişmeler riskli varlıkları destekliyor. "Fed dün varlık alım programında bir değişikliğe gitmezken, sözlü yönlendirmesiyle destekleyici duruşun uzun süre devam edeceğinin sinyalini verdi. "Basında yer alan habere göre ABD'de politika yapıcılar hanehalkına doğrudan nakit desteği sunan mali paket konusunda anlaşmaya çok yaklaştılar. "Aynı zamanda dün açıklanan Aralık ayı öncü PMI ve Kasım perakende satış verileri ABD'de beklentilerin altında kalsa da Euro Bölgesi'nde tahminlerin üzerinde geldi. "Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin Büyük Ticari Ortaklarının Makroekonomik ve DövizPolitikaları Raporu'nda İsviçre ve Vietnam'ı kur manipülatörü olarak tanımlarken, piyasa fiyatlamalarına etkisi sınırlı kaldı. "Bu eğilimlerle dün hisse senetlerinde genele yayılan yükselişler kaydedilirken, dolar küresel ölçekte ivme kaybetti. Dolardaki zayıflama ile altın ve diğer emtia fiyatları yükselirken, ABD tahvil faizleri yatay kapandı."Türk finansal varlıklar ise dün karışık bir seyir izledi. TCMB'nin 2021 yılı Para ve Kur Politikası metni ve Başkan Naci Ağbal'ın sunumunda verdiği mesajlar önümüzdeki dönemde sıkı para politikasının devamını teyit ederek piyasalarda olumlu karşılandı. "Hazine'nin Şubat ve Nisan'da itfa olacak üç tahvil için yaptığı değişim ihalelerine 11.7 milyar TL tutarında talep geldiği ve 2028 ve 2030 vadeli tahviller verilerek bunun 7.7 milyar TL'sinin karşılandığı açıklandı. "Bu gelişmeler ışığında hisse senetlerinde kar realizasyonu olarak değerlendirilebilecek sınırlı satışlar yaşanırken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında değer kazandı. Ülke risk primindeki iyileşme ile birlikte uzun vadeli TL ve dolar cinsi tahvil faizleri geriledi."Yeni güne küresel finansal piyasalar dünden kalan iyimserlikle başladı. Gün içinde salgın ve aşı geliştirme çalışmalarının yanında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararı ve Euro Bölgesi Kasım ayı enflasyonu nihai sonuçları ile ABD Kasım ayı konut başlangıç ve inşaat izin verileri izlenecek. "Yurtiçinde haftalık frekanstaki makrofinansal veriler açıklanacakken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin belirleyici olabileceği bekleniyor."



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