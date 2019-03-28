Son Dakika Haberleri: Fed/george: Fed Para Politikası "Bekle ve Gör" İçin İyi Bir Noktada

Fed/george: Fed Para Politikası "Bekle ve Gör" İçin İyi Bir Noktada

19 dakika önce

ABD Merkez Bankası (Fed) Kansas City Başkanı Esther George, ABD ekonomisinin "kayda değer" risklerle karşı karşıya olduğunu ve Fed'in para politikasının, "bekle ve gör yaklaşımı" için iyi bir noktada olduğunu vurguladı.

Fed/george: Fed Para Politikası
ABD Merkez Bankası (Fed) Kansas City Başkanı Esther George, ABD ekonomisinin "kayda değer" risklerle karşı karşıya olduğunu ve Fed'in para politikasının, "bekle ve gör yaklaşımı" için iyi bir noktada olduğunu vurguladı.

New York Üniversitesi'nde, "Para Piyasacılar"a konuşan George, "Orta vadede, en büyük riskin yurt  dışındaki, özellikle Çin, Euro Bölgesi ve Birleşik Krallık'taki yavaş büyümeden geldiğini görüyorum" dedi.

"Ekonomik Görünüm, Para Politikası ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Enflasyon Hedefi" konulu konuşmasında, ABD ekonomisinin temel göstergelerinin ise hala güçlü görünmeyi zürdürdüğünün altını çizen George, Şubat ayındaki zayıf preformasın ardından istihdamda büyümenin toparlanmasını büyük olasılık olduğunu vurguladı.

 ABD hükümetinin ekonomnin birçok kesimine dönük teşviklerinin etkilerinin azalmakta olması gibi yurt içi faktörlerin de Fed politika yapıcıların 2019 için büyüme tahminlerinin yüzde 2.1'e çekmelerinde etkili olduğuna dikkat çeken George, "Benim de büyüme için beklentim, ılımlı istihdam artışı ve düşük enflyasyon ile birlikte büyümenin yavaşlama eğilimine doğru yavaşlayacağı yönünde" diye konuştu.

George, yapılan son iki faiz artırımının yanlış hesap olup olmadığı yönündeki bir soruya ise, "Hayır, Eylül ayında bir hata yaptığımızı düşünmüyorum" yanıtını verdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:40 Kaynak: DHA

Kansas City, Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
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