Fed hafta boyunca 625 milyar dolarlık tahvil alacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fed hafta boyunca 625 milyar dolarlık tahvil alacak - Son Dakika Ekonomi

Fed hafta boyunca 625 milyar dolarlık tahvil alacak

7 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed), Covid-19 salgınından etkilenen ekonomiyi desteklemek amacıyla bu hafta boyunca toplam 625 milyar dolarlık tahvil alacak.

Fed hafta boyunca 625 milyar dolarlık tahvil alacak, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed), Covid-19 salgınından etkilenen ekonomiyi desteklemek amacıyla bu hafta boyunca toplam 625 milyar dolarlık tahvil alacak.

Fed'den yapılan açıklamaya göre, bu hafta her gün 75 milyar dolar olmak üzere toplam 375 milyar dolarlık hazine tahvili ve her gün 50 milyar dolar olmak üzere toplam 250 milyar dolarlık konut kredisine dayalı tahvil alınacak.

Açıklamada, Fed para politikası aktarım mekanizmasının doğru çalışması için gereken miktarda tahvil alacağı, işverenlere ve hanelere kaynak sağlayacağı vurgulandı.

Fed açıklamasında, ABD ekonomisinin Covid-19 salgınının neden olduğu çok büyük bir zorlukla karşı karşıya oduğunun altı çizilerek, henahalkları, küçük işletmeler ve büyük işverenler için benzeri daha önce görülmemiş kredilerle destek sağlanacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, bir yandan belirsizlikler sürerken, ekonominin de ağır bozulma ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekilerek, gelirlerde düşüşler ve iş kayıplarının yaşanmaması için, gerek kamuda, gerekse özel sektörde sert önlemler alınması gerektiğinin altı çizildi.

Fed ayırca, KOBİ'leri krediler ile desteklemek için yakında "Reel Ekonomi İşletme Kredi Programı" başlattacağını da duyurdu. Buna göre, Hazine Bakanlığı ile koordinasyon içinde, yatırım yapılabilir şirketler için dört yıla kadar vadeli kredi sağlanmasına olanak sağlayacak şirket tahvili programı başlatılacak.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Koronavirüs, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:55 Kaynak: DHA

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