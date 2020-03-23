Son Dakika › Ekonomi › Fed, hanehalkı ve işletmelere kredi akışı ile maksimum istihdam ve fiyat istikrarını desteklemeye... - Son Dakika Ekonomi
Fed, hanehalkı ve işletmelere kredi akışı ile maksimum istihdam ve fiyat istikrarını desteklemeye...
6 saat önce
Fed, hanehalkı ve işletmelere kredi akışı ile maksimum istihdam ve fiyat istikrarını desteklemeye yönelik tüm araçlarını kullanmaya devam edecek.
Fed, hanehalkı ve işletmelere kredi akışı ile maksimum istihdam ve fiyat istikrarını desteklemeye yönelik tüm araçlarını kullanmaya devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:26 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 8 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı Garanti BBVA'dan koronavirüsün ekonomik etkilerine yönelik tedbirler