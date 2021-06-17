Üye Girişi
Dolar 8.61, euro 10.34, sterlin 12.07 lirada - Son Dakika

Dolar 8.61, euro 10.34, sterlin 12.07 lirada

17.06.2021 08:42
Dolar 8.61, euro 10.34, sterlin 12.07 lirada, System.String[]

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından, iç piyasada dolar yeni güne 8.60 liranın üzerinde başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından, iç piyasada dolar yeni güne 8.60 liranın üzerinde başladı.

Fed'in, Federal Açık Piyasa Komitesi (Federal Open Market Committee - FOMC) açıklamasında, "Fed, bu zorlu zamanlarda, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine bağlı olarak, ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlıdır" denildi.

Para politikasındaki kapsamlı değişikliklerin beklenenden daha erken gerçekleşebileceğinin sinyalini veren FOMC katılımcısı 18 politika yapıcıdan 13'ü 2023'te faizlerde "artış", 11'i 2023'te iki tane 25 baz puanlık faiz artışı öngördü.İç piyasada gözler, bugün 14: 00'te açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildi. Analistlere göre, Türkiye'de politika faizinin yüzde 19 ile yüksek düzeyde bulunması, liranın daha çok değer yitirmesini sınırlandıran en önemli unsur olmayı sürdürüyor. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,431 ve 1,444 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.78 düşüşle 1,431.31 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.99, BIST Mali Endeks yüzde 1.32, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.10 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.6029 lira ve en yüksek 8.6354 lirayı gördükten sonra, 8.61 – 8.62 lira aralığında,euro en düşük 10.3325 lira ve en yüksek 10.3693 lirayı gördükten sonra, 10.34 – 10.35 lira aralığında,sterlin en düşük 12.0539 lira ve en yüksek 12.0953 lirayı gördükten sonra 12.07 – 12.08 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19841 - 1.20063 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.19828 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın "Endeksin güne satıcılı başlamasını bekliyoruz" başlıklı günlük bülteninde şöyle devam edildi: "Fed toplantısı sonrası ABD vadeli piyasalarında satış baskısı altında toparlanma çabalarının zayıf kaldığını gözlemliyoruz. "Yurt içinde de satıcılı eğilim ile başlanmasını ve devamında yurt dışı piyasalardaki eğilimlerle uyumlu hareket etmesini bekliyoruz. "Önemli direnç seviyesi olan 1,462 üzerinde kalıcılık gösteremeyen endekste aşağı yönlü hareketler küresel piyasalardaki satış ile ivmelenebilir. "Bu bağlamda endekste aşağı yönlü hareketlerde 1,410 ve 1,393 önemli destek seviyeleri takip edilebilir. "Yukarı yönlü hareketlerde 1,445 ve 1,462 seviyelerini önemli direnç olarak izliyoruz. "Bugün 14: 00'te TCMB faiz kararı yakından izlenecek olup karar metninde para politikasına yönelik ifadeler endekste volatiliteyi artırabilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Faiz, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 8.61, euro 10.34, sterlin 12.07 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakıcı aylığı tartışması nedeniyle çıkan kavgada babasını tuğlayla öldürdü 08:58 Bakıcı aylığı tartışması nedeniyle çıkan kavgada babasını tuğlayla öldürdü Türkbükü'nde olaylı gece! Oyuncu Gökhan Mete, önce arkadaşına yumruk attı sonra muhabirin boğazını sıktı 08:02 Türkbükü'nde olaylı gece! Oyuncu Gökhan Mete, önce arkadaşına yumruk attı sonra muhabirin boğazını sıktı Survivor'da dokunulmazlığı kazanan Ayşe, İsmail'i eleme adayı yaptı 07:31 Survivor'da dokunulmazlığı kazanan Ayşe, İsmail'i eleme adayı yaptı
Hareket eden traktörü durdurmak isteyen yaşlı adam, canından oldu 00:49 Hareket eden traktörü durdurmak isteyen yaşlı adam, canından oldu Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü 00:12 Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu 22:23 İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti 21:59 Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu 21:34 Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu

Son Dakika Haberleri
18:52 İstanbullulara yeni müjde! Metrolara sınırsız internet geliyor
18:43 Aleksey Miranchuk'un attığı şık gol, Rusya'ya 3 puan kazandırdı
18:39 Duygu Delen davasının dördüncü duruşmasında, sanık "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi
18:24 Rusya hocasının göndermesi olay oldu! Ronaldo'nun masadan kaldırdığı kolayı içti
18:05 "Geçmişi kirli" tartışmasında geri adım attı! Mehmet Ali Erbil: Seda'dan özür diliyorum
18:01 Teşkilat, Orta Doğu'ya açılıyor! TRT'nin reyting rekortmeni dizisi İsrail'de yayınlanacak
17:58 Süper Lig kulüplerinin 2021-22 sezonundaki harcama limitleri belli oldu! En fazla açılma payı olan takım Galatasaray
17:43 Son Dakika: A Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu
17:38 İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyamıştı! İşte o firmanın faaliyetleri durduruldu
17:19 Yeni Iphone 13'ün fiyatı ve renkleri sızdırıldı! En ucuzu 700, en pahalısı 1600 dolar oalcak
Ceza infaz kanununda değişiklik yapan teklif TBMM'de kabul edildi! Ziyaret süresi 1,5 saate çıkarılıyor Ceza infaz kanununda değişiklik yapan teklif TBMM'de kabul edildi! Ziyaret süresi 1,5 saate çıkarılıyor         
09:03
Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yeni otelinin bulaşıklarını yıkadığı görüntüler gündem oldu Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yeni otelinin bulaşıklarını yıkadığı görüntüler gündem oldu         
08:38
Damar tıkanıklığı yaşayan İbrahim Tatlıses'in kalbine stent takıldı Damar tıkanıklığı yaşayan İbrahim Tatlıses'in kalbine stent takıldı         
07:47
Bakan Koca, tarihi rekoru gece yarısı paylaştı! Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı Bakan Koca, tarihi rekoru gece yarısı paylaştı! Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı         
01:19
Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi         
00:22
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, deniz canlıları ölüyor Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, deniz canlıları ölüyor         
22:19
Maç öncesi Türkiye'yi hafife alan Galler hocası, zafer sonrası havasını attı: 5 farklı kazanabilirdik Maç öncesi Türkiye'yi hafife alan Galler hocası, zafer sonrası havasını attı: 5 farklı kazanabilirdik         
21:56
Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz         
21:12
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor         
20:09
Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da safını seçti Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da safını seçti         
19:31
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak         
18:51
Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu         
18:32
Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı         
18:07
Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü         
17:49
Aşkları gözlerinden okunuyordu! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'dan şaşırtan boşanma kararı Aşkları gözlerinden okunuyordu! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'dan şaşırtan boşanma kararı         
16:53
Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti         
15:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 09:21:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 8.61, euro 10.34, sterlin 12.07 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement