WASHINGTON - Fed'in Bej Kitabı enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiğini ortaya koydu - Son Dakika
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WASHINGTON - Fed'in Bej Kitabı enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiğini ortaya koydu

20.04.2022 21:52

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiğini, büyümeye ilişkin görünümün jeopolitik gelişmeler ve artan fiyatların yarattığı belirsizlikle gölgelendiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiğini, büyümeye ilişkin görünümün jeopolitik gelişmeler ve artan fiyatların yarattığı belirsizlikle gölgelendiğini bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun nisan sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonominin şubat ayı ortasından bu yana "ılımlı" hızda büyüdüğü kaydedildi.

Kovid-19 vakalarının ülke genelinde azalmasıyla perakende ve finansal olmayan hizmet firmaları arasındaki tüketici harcamalarının hızlandığına işaret edilen raporda, üretim faaliyetinin çoğu bölgede genel olarak sağlam olduğu ancak tedarik zinciri yığılmaları, iş gücü piyasasının sıkılığı ve yüksek girdi maliyetlerinin firmaların talebi karşılama kabiliyetleri üzerinde zorluklar oluşturmaya devam ettiği aktarıldı.

Raporda, "Gelecekteki büyümeye ilişkin görünümler, son jeopolitik gelişmeler ve artan fiyatların yarattığı belirsizlik nedeniyle gölgelendi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Enflasyonist baskıların mart ayı başında yayımlanan son rapordan bu yana güçlü kalmaya devam ettiğine dikkat çekilen raporda, firmaların hızla artan girdi maliyetlerini müşterilere yansıtmaya devam ettiği belirtildi.

Raporda, özellikle imalat sektöründe ham madde, nakliye ve işçilik maliyetlerinde büyük artışlar kaydedildiği, birçok bölgede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından enerji, metaller ve tarımsal emtia fiyatlarında ani artışların bildirildiği, bazılarında ise Çin'deki Kovid-19 karantinalarının tedarik zinciri aksamalarını kötüleştirdiğinin rapor edildiği aktarıldı.

Güçlü talebin firmaların girdi maliyet artışlarını müşterilere yansıtmasına izin verdiği belirtilen raporda, birkaç bölgede artan fiyatlar nedeniyle satışların olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Raporda, çoğu bölgedeki firmaların gelecek aylarda enflasyonist baskıların devam etmesini beklediği bildirildi.

İstihdamın ise ılımlı bir hızda arttığı belirtilen raporda, çoğu bölgede ve sanayi sektöründe iş gücü talebinin güçlü olmaya devam ettiği vurgulandı.

WASHINGTON - Fed'in Bej Kitabı enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiğini ortaya koydu
WASHINGTON - Fed'in Bej Kitabı enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiğini ortaya koydu
WASHINGTON - Fed'in Bej Kitabı enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiğini ortaya koydu
WASHINGTON - Fed'in Bej Kitabı enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiğini ortaya koydu

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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