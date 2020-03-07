Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi? - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi? - Son Dakika Ekonomi

Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?

13 dakika önce

Gelinen noktada birçok merkez bankasının faiz indirimi konusunda Fed'in peşine takıldığı görülürken, ekonomistler bir sonraki adımın parasal genişleme olabileceğini, küresel ekonominin bol likiditeye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?, System.String[]

Gelinen noktada birçok merkez bankasının faiz indirimi konusunda Fed'in peşine takıldığı görülürken, ekonomistler bir sonraki adımın parasal genişleme olabileceğini, küresel ekonominin bol likiditeye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:39 
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