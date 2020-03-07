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Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
13 dakika önce
Gelinen noktada birçok merkez bankasının faiz indirimi konusunda Fed'in peşine takıldığı görülürken, ekonomistler bir sonraki adımın parasal genişleme olabileceğini, küresel ekonominin bol likiditeye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
Gelinen noktada birçok merkez bankasının faiz indirimi konusunda Fed'in peşine takıldığı görülürken, ekonomistler bir sonraki adımın parasal genişleme olabileceğini, küresel ekonominin bol likiditeye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:39
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