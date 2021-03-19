Fed'in büyük bankalar için uyguladığı ek kaldıraç oranı değişikliği 31 Mart'ta sona erecek

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlangıcında büyük bankalar için uygulamaya konulan ek kaldıraç oranındaki (SLR) geçici değişikliğin daha önce planlandığı gibi 31 Mart'ta sona ereceğini duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, SLR'deki herhangi bir değişikliğin banka sermaye gereksinimlerinin genel gücünü aşındırmamasını sağlamak için uygun önlemlerin alınacağı belirtildi.

Hazine tahvili piyasasında Kovid-19 salgınından kaynaklanan gerilimleri hafifletmek ve hanehalkı ile işletmelere kredi sağlamayı teşvik etmek için geçen yıl SLR'nin hazine tahvilleri ve merkez bankası rezervleri hariç tutulacak şekilde geçici olarak değiştirildiği hatırlatılan açıklamada, söz konusu değişikliğin planlandığı gibi 31 Mart'ta sona ereceği kaydedildi.

Açıklamada, o dönemden bu yana hazine tahvili piyasasının istikrar kazandığına işaret edilerek, "Bununla birlikte, merkez bankası rezervlerinin arzında ve hazine tahvillerinin ihracında son zamanlarda yaşanan artış nedeniyle, Kurul'un hem ekonomik büyümeyi kısıtlayabilecek hem de finansal istikrara zarar verebilecek gelişmeyi önlemek için SLR'nin mevcut tasarımını ve ayarlamasını zaman içinde ele alması gerekebilir." ifadesine yer verildi.