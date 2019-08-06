Son Dakika Haberleri: Fed'in duruşu gelişen piyasalara sermaye akışını destekleyecek
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Fed'in duruşu gelişen piyasalara sermaye akışını destekleyecek

1 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) değişen duruşunun gelişen ekonomilere yönelik sermaye akışını desteklemesinin beklendiğini duyurdu.

Fed'in duruşu gelişen piyasalara sermaye akışını destekleyecek, System.String[]
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) değişen duruşunun gelişen ekonomilere yönelik sermaye akışını desteklemesinin beklendiğini duyurdu.
S&P'den yapılan açıklamada, Fed'in para politikası ve gelişen ekonomiler üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Açıklamada, "Fed'in güvecin duruşu (faiz oranlarının düşürülmesi) gelişen piyasalara sermaye akışını destekleyecek, finansman koşullarını kolaylaştıracak ve para birimlerinin üzerindeki baskıları azaltacak." ifadesi kullanıldı.
ABD ve Çin arasındaki kırılgan ekonomik ateşkes nedeniyle gelişen ekonomilerde koşulların zorlaşabileceği belirtilen açıklamada, "ABD'nin korumacı politika önlemleri, gelişen ekonomilerdeki zayıflayan ekonomik veriler ve jeopolitik risklerin gelişen ekonomilerin büyüme görünümleri üzerinde baskı oluşturması" riskler arasında sıralandı.
Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:24 Kaynak: AA
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