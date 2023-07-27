Fed'in faiz artırımı sonrası altında tarihi zirve

ABD Merkez Bankası (Fed) dün akşam piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. 25 baz puan artışla faizi yüzde 5,25-5,50 aralığına çeken Fed, faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini de verdi. Fed'in faizi son 22 yılın zirvesine çıkarmasıyla altında yeni rekor geldi.

GRAM 1.716 LİRAYI GÖRDÜ

Dün günü 1.705 lira seviyesinden kapatan altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başladı. Günün ilk işlem saatlerinde 1.716 liraya kadar yükselen gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ALTINDA SON DURUM

Saat 09.55 itibarıyla gram altın 1.712 liradan işlem görürken, çeyrek 2.809 liradan, cumhuriyet ise 11.549 liradan satılıyor.