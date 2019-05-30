Son Dakika Haberleri: Fed'in faiz düşüreceği beklentileri yüzde 86'ya yükseldi
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Fed'in faiz düşüreceği beklentileri yüzde 86'ya yükseldi

1 saat önce

– Küresel piyasa şirketi CME Group, ABD hisse senedi piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faizleri düşüreceği beklentisinin yüzde 86 düzeyine yükseldiğini açıkladı.

Fed'in faiz düşüreceği beklentileri yüzde 86'ya yükseldi, System.String[]
–  Küresel piyasa şirketi CME Group, ABD hisse senedi piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faizleri düşüreceği beklentisinin yüzde 86 düzeyine yükseldiğini açıkladı.
CME Group'un federal fon hisseleri incelemesine göre, ABDli yatıcımcıların Fed'in faiz oranlarını düşüreceği beklentileri, Salı gününe göre yüzde 7.0 artışla, yüzde 86 düzeyine yükseldi.
Bunun yanında, faiz oranlarının "Eylül ayında düşürüleceği" beklentileri, Salı günü ölçülen yüzde 50'den, yüzde 62'ye yükseldi.
Erken saatlerde getiri eğrisinin 10 yıl önceki finansal krize yakın düzeye yaklaşması ve ekonomik yavaşlama endişeleri ABD piyasalarının düşüşle açılmasına neden oldu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:21 Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
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