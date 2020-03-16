Fed'in faiz indirimi sonrası petrol fiyatları yüzde 3.0 düştü

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 salgınına karşı, faizi yüzde 0.0-0.25 aralığına indirmesinin ve ardından faiz indiriminin sürebileceğine ilişkin sinyal vermesinin etkisiyle petrol fiyatları yüzde 3.0 dolayında düştü.

Fed Başkanı Jerome Powell ise, yaptığı açıklamada bu aşamada negatif faizlere gereksinim olmadığını ve böyle bir adımın ABD için uygun bir politika olacağına inanmadığını vurguladı.

Fed kararından sonra, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.40 düşüşle 32.66 dolara gerilerken, ABD Batı teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.02 düşüşle 31.09 dolara indi.