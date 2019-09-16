Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor
1 saat önce
Türkiye ve küresel finans piyasalarında bu haftanın en önemli gündem maddesini Fed'in açıklayacağı faiz kararı oluşturuyor.
Türkiye ve küresel finans piyasalarında bu haftanın en önemli gündem maddesini Fed'in açıklayacağı faiz kararı oluşturuyor. Fed'in temmuz ayında olduğu gibi eylül ayında da faiz indirimine devam etmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:25
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