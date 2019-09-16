Son Dakika Haberleri: Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor
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Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor

1 saat önce

Türkiye ve küresel finans piyasalarında bu haftanın en önemli gündem maddesini Fed'in açıklayacağı faiz kararı oluşturuyor.

Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor, System.String[]

Türkiye ve küresel finans piyasalarında bu haftanın en önemli gündem maddesini Fed'in açıklayacağı faiz kararı oluşturuyor. Fed'in temmuz ayında olduğu gibi eylül ayında da faiz indirimine devam etmesi bekleniyor.

Türkiye, Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:25 
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