Fed'in hamleleri tansiyonu düşürmedi - Son Dakika
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Fed'in hamleleri tansiyonu düşürmedi

26 dakika önce

Koronavirüs yarattığı hasarı onarmaya çalışan merkez bankalarının hamlesine gece yarısında FED'in faiz indirimi ve 700 milyar dolarlık varlık alım paketi eklendi.

Fed'in hamleleri tansiyonu düşürmedi, System.String[]

Koronavirüs yarattığı hasarı onarmaya çalışan merkez bankalarının hamlesine gece yarısında FED'in faiz indirimi ve 700 milyar dolarlık varlık alım paketi eklendi. Bu hamleler Wall Street'te tansiyonu düşürmezken; dolar/TL 6,31 seviyelerinde...

Wall Street, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:05 
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