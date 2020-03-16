Fed'in hamleleri tansiyonu düşürmedi
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Koronavirüs yarattığı hasarı onarmaya çalışan merkez bankalarının hamlesine gece yarısında FED'in faiz indirimi ve 700 milyar dolarlık varlık alım paketi eklendi.
Koronavirüs yarattığı hasarı onarmaya çalışan merkez bankalarının hamlesine gece yarısında FED'in faiz indirimi ve 700 milyar dolarlık varlık alım paketi eklendi. Bu hamleler Wall Street'te tansiyonu düşürmezken; dolar/TL 6,31 seviyelerinde...
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:05
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