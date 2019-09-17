Fed'in indirim yapmayacağını düşünenlerin oranı artıyor
16 dakika önce
Fed'in bugün başlayacak ve yarın sona erecek FOMC toplantısında faiz indirimine gitmeyebileceğini öngören piyasa katılımcılarının oranı arttı.
Fed'in bugün başlayacak ve yarın sona erecek FOMC toplantısında faiz indirimine gitmeyebileceğini öngören piyasa katılımcılarının oranı arttı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:00
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