Son Dakika Haberleri: Fed'in indirim yapmayacağını düşünenlerin oranı artıyor
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Fed'in indirim yapmayacağını düşünenlerin oranı artıyor

16 dakika önce

Fed'in bugün başlayacak ve yarın sona erecek FOMC toplantısında faiz indirimine gitmeyebileceğini öngören piyasa katılımcılarının oranı arttı.

Fed'in indirim yapmayacağını düşünenlerin oranı artıyor, System.String[]

Fed'in bugün başlayacak ve yarın sona erecek FOMC toplantısında faiz indirimine gitmeyebileceğini öngören piyasa katılımcılarının oranı arttı.

Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:00 
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