Fed'in temmuz toplantısında faiz indirimine gitmesi kesin gözüküyor
1 saat önce
Küresel ekonomideki yavaşlama, zayıf veri seti ve tahvil faizlerindeki düşüş sonrası ECB ve Fed'den gelen genişlemeci para politikası sinyalleri, 10 yıl aradan sonra Fed'in temmuz toplantısında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılmasını beraberinde getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:27
Küresel ekonomideki yavaşlama, zayıf veri seti ve tahvil faizlerindeki düşüş sonrası ECB ve Fed
'den gelen genişlemeci para politikası sinyalleri, 10 yıl aradan sonra Fed'in temmuz toplantısında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılmasını beraberinde getirdi.
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