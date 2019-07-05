Son Dakika Haberleri: Fed'in temmuz toplantısında faiz indirimine gitmesi kesin gözüküyor
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Fed'in temmuz toplantısında faiz indirimine gitmesi kesin gözüküyor

1 saat önce

Küresel ekonomideki yavaşlama, zayıf veri seti ve tahvil faizlerindeki düşüş sonrası ECB ve Fed'den gelen genişlemeci para politikası sinyalleri, 10 yıl aradan sonra Fed'in temmuz toplantısında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılmasını beraberinde getirdi.

Fed'in temmuz toplantısında faiz indirimine gitmesi kesin gözüküyor , System.String[]
Küresel ekonomideki yavaşlama, zayıf veri seti ve tahvil faizlerindeki düşüş sonrası ECB ve Fed'den gelen genişlemeci para politikası sinyalleri, 10 yıl aradan sonra Fed'in temmuz toplantısında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılmasını beraberinde getirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:27 
fed, Ekonomi
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