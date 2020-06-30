Fed: İyi verilere karşın ekonomi önceki düzeylerden uzak - Son Dakika

Fed: İyi verilere karşın ekonomi önceki düzeylerden uzak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin yeni bir aşamaya beklenenden çok erken girdiğini söyledi, ancak yine de ekonominin pandemi öncesi düzeylere ulaşması için çok zamana gereksinim olduğuna dikkat çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin yeni bir aşamaya beklenenden çok erken girdiğini söyledi, ancak yine de ekonominin pandemi öncesi düzeylere ulaşması için çok zamana gereksinim olduğuna dikkat çekti.

"Ekonominin önündeki yol olağanüstü bir şekilde belirsiz ve bu durum büyük ölçüde virüsü kontrol altına almamıza bağlı" diyen Powell, ekonomide toparlanmanın ABD yönetiminin iyileşmeyi gerektiği sürece her kademesinde desteklemesine ve alacağı politika önlemlerine dayanacağının altını çizdi.

AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki gösterdi: Davutoğlu'ndan intikam almak için yaptılar
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Powell, Fed'in ekonomide toparlanmanın, istihdamı sağlayabilecek ve enflasyon hedeflerinin tutturulabilecek ölçüde yolunda olduğu konusunda emin olana kadar faizleri sıfıra yakın düzeylerde tutmayı sürdüreceği görüşünü de yineledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de bir konuşmasında, ABD'de ekonomik toparlanmanın ne durumda olduğunu söyleyebilmek için henüz çok erken olduğunu vurguladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 08:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Fed: İyi verilere karşın ekonomi önceki düzeylerden uzak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

13:53 AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var? 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu 12:05 Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü 11:28 Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı 11:11 Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor 10:57 Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek 10:45 Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 23:12 Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti 22:20 Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 22:17 Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı 20:21 Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı 19:39 The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor 16:13 ÇAYKUR, üreticiden aldığı yaş çay için ödemelere başladı 16:13 Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Sevilla, Ever Banega'nın boşluğunu milli oyuncu Okay Yokuşlu ile doldurmayı planlıyor
14:07
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
13:53
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki gösterdi: Davutoğlu'ndan intikam almak için yaptılar
13:36
Geleneği bozmayan usta sanatçı Fedon, slip mayosuyla poz verdi
13:35
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
13:11
Son Dakika: Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak
12:54
Böyle sorumsuzluk olmaz! Uzun eşek değil, hayatlarıyla oynadılar
12:49
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
12:47
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
12:32
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
12:31
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 14:28:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fed: İyi verilere karşın ekonomi önceki düzeylerden uzak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]