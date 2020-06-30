Fed: İyi verilere karşın ekonomi önceki düzeylerden uzak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin yeni bir aşamaya beklenenden çok erken girdiğini söyledi, ancak yine de ekonominin pandemi öncesi düzeylere ulaşması için çok zamana gereksinim olduğuna dikkat çekti.

"Ekonominin önündeki yol olağanüstü bir şekilde belirsiz ve bu durum büyük ölçüde virüsü kontrol altına almamıza bağlı" diyen Powell, ekonomide toparlanmanın ABD yönetiminin iyileşmeyi gerektiği sürece her kademesinde desteklemesine ve alacağı politika önlemlerine dayanacağının altını çizdi.

Powell, Fed'in ekonomide toparlanmanın, istihdamı sağlayabilecek ve enflasyon hedeflerinin tutturulabilecek ölçüde yolunda olduğu konusunda emin olana kadar faizleri sıfıra yakın düzeylerde tutmayı sürdüreceği görüşünü de yineledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de bir konuşmasında, ABD'de ekonomik toparlanmanın ne durumda olduğunu söyleyebilmek için henüz çok erken olduğunu vurguladı.