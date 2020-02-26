Fed / Kaplan : Faiz değişikliğiyle ilgili konuşmak için çok erken - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fed / Kaplan : Faiz değişikliğiyle ilgili konuşmak için çok erken - Son Dakika Ekonomi

Fed / Kaplan : Faiz değişikliğiyle ilgili konuşmak için çok erken

6 saat önce

ABD Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan faiz oranlarında değişikliğe gidilip gidilmeyeceği ile ilgili "henüz karar vermek için çok erken" diye vurguladı.

Fed / Kaplan : Faiz değişikliğiyle ilgili konuşmak için çok erken, System.String[]

ABD Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan faiz oranlarında değişikliğe gidilip gidilmeyeceği ile ilgili "henüz karar vermek için çok erken" diye vurguladı.

Wall Street Journal'a konuşan Kaplan,  Covid-19 salgının ABD'nin para politikasını nasıl etkileyeceği sorularına yönelik ise "çok fazla belirsizlik var" dedi ve durum daha fazla netliğe kavuşana kadar para politikasında değişiklik düşünmeye meyilli olmayacağının da altını çizdi.


Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:17 Kaynak: DHA
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