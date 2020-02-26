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Fed / Kaplan : Faiz değişikliğiyle ilgili konuşmak için çok erken
6 saat önce
ABD Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan faiz oranlarında değişikliğe gidilip gidilmeyeceği ile ilgili "henüz karar vermek için çok erken" diye vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:17 Kaynak: DHA
ABD Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan faiz oranlarında değişikliğe gidilip gidilmeyeceği ile ilgili "henüz karar vermek için çok erken" diye vurguladı.
Wall Street Journal'a konuşan Kaplan, Covid-19 salgının ABD'nin para politikasını nasıl etkileyeceği sorularına yönelik ise "çok fazla belirsizlik var" dedi ve durum daha fazla netliğe kavuşana kadar para politikasında değişiklik düşünmeye meyilli olmayacağının da altını çizdi.
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