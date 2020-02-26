Fed / Kaplan : Faiz değişikliğiyle ilgili konuşmak için çok erken

ABD Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan faiz oranlarında değişikliğe gidilip gidilmeyeceği ile ilgili "henüz karar vermek için çok erken" diye vurguladı.

Wall Street Journal'a konuşan Kaplan, Covid-19 salgının ABD'nin para politikasını nasıl etkileyeceği sorularına yönelik ise "çok fazla belirsizlik var" dedi ve durum daha fazla netliğe kavuşana kadar para politikasında değişiklik düşünmeye meyilli olmayacağının da altını çizdi.