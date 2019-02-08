Son Dakika Haberleri: Fed / Kaplan: Faiz Oranlarını Oldukları Yerde Tutmalıyız

Fed / Kaplan: Faiz Oranlarını Oldukları Yerde Tutmalıyız

57 dakika önce

Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, "muhtemelen nötr düzeye yakın" olduğunu söylediği faizleri "birkaç ay daha oldukları yerde tutmak gerektiğini" söyledi.

Fed / Kaplan: Faiz Oranlarını Oldukları Yerde Tutmalıyız, System.String[]
Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, "muhtemelen nötr düzeye yakın" olduğunu söylediği faizleri "birkaç ay daha oldukları yerde tutmak gerektiğini" söyledi.

Morningstar'ın haberine göre, Dallas'taki bir konferansta konuşan Kaplan, "enflasyon baskılarının" ekonomideki "yapısal güçler"e bağlı olarak, güçsüz kalmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bu nedenle Fed'in faiz oranlarını oldukları yerde bırakması gerektiği uyarısı yapan Kaplan, "Her zaman hangi faizin destekleyici olduğunu, nötr faiz aralığının neresi olduğunu ya da hangi faizin sınırlayıcı olduğunu ortaya koymaya çalıştım. Şimdi geriye baktığımızda nötr faizin ne olduğunu, nötr faize komşu olup olmadığımızı bileceğiz. Ben nötr faize yakın olduğumuza inanıyorum" diye konuştu.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:06 Kaynak: DHA

Dallas, Fed, Ekonomi
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