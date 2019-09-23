Son Dakika Haberleri: Fed/kaplan: fed'den 2020 yılında bir indirim bekliyorum
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Fed/kaplan: fed'den 2020 yılında bir indirim bekliyorum

43 dakika önce

Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020 yılında yalnızca bir kez faiz indirimi yapmasını beklediğini söyledi.

Fed/kaplan: fed'den 2020 yılında bir indirim bekliyorum, System.String[]

Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020 yılında yalnızca bir kez faiz indirimi yapmasını beklediğini söyledi.

Kaplan, Fed'in faiz indirimi ile işinin en azından önümüzdeki bir kaç ay için bittiğinin altını çizerek, bu nedenle 2019 için başka faiz indirimi öngörmediğini, ancak 2020 yılında bir indirim olabileceğini söyledi ve ekledi:

"Faizin yılı yüzde 1.875 düzeyinde tamamlayacağını ifade etmiştim. Bu, Fed'in daha fazla faiz indirimini değerlendirmesine karşı olduğum anlamına geliyor mu? Hayır, ben açık  fikirliyim; ancak, bu yıl daha fazla adım atmaya doğru bir eğilimim yok."

Merkez Bankası, Dallas, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:11 Kaynak: DHA
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