Son Dakika Haberleri: Fed / kaplan: harekete geçmek için çok geç olabilir
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Fed / kaplan: harekete geçmek için çok geç olabilir

2 saat önce

Dallas Fed (ABD Merkez Bankası) Başkanı Robert Kaplan, ABD imalat sektöründeki zayıf görünüme dikkat çekerek, söz konusu durumdan tüketicinin etkilenmeye başladığı zaman harekete geçmek için "çok geç kalınabileceğini" söyledi.

Fed / kaplan: harekete geçmek için çok geç olabilir, System.String[]

Dallas Fed (ABD Merkez Bankası) Başkanı Robert Kaplan, ABD imalat sektöründeki zayıf görünüme dikkat çekerek, söz konusu durumdan tüketicinin etkilenmeye başladığı zaman harekete geçmek için "çok geç kalınabileceğini" söyledi.

Kaplan, Toronto Global Forumda yaptığı açıklamada imalat sektöründeki söz konusu zayıflığa ABD'nin ticari belirsizliği ve küresel ekonomik yavaşlamanın sebep olduğunu öne sürdü. Söz konusu etkilerin "şaşırtıcı" olmadığını belirten Kaplan, mevcut risklerin aşağı yönlü olduğu uyarısını yaptı.

Hanehalkı harcamasının güçlü olması sebebiyle genel görünümün "karışık" olduğunu belirten Kaplan, söz konusu durumdan tüketicinin etkilenmeye başlaması durumunda harekete geçmek için "çok geç kalınabileceğini" savundu.

Fed'in hala "oldukça nüfuzlu bir güç" olduğuna dikkat çeken Kaplan, buna karşılık merkez bankasının tek başına bir ekonomik gerilemeyle başa çıkamayacağını söyledi.

Kaplan, Fed'in Eylül ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizler konusunda ne yapması gerektiği konusunda bir karar vermeden önce sadece bu yıl için değil, 2020 için de ekonomik görünümü değerlendireceğini ve toplantıya kadar bir karar almayacağına da dikkat çekti ve ekledi:

"Toplantıya kadar gelecek verileri değerlendireceğim ve ondan sonda hangi adımın bizim için uygun olduğu konusunda bir karara varacağım."

Bu yıl için GSYH büyüme öngörüsünün yüzde 2.0 - 2.25 olduğunu belirten Kaplan, bu öngörüsünde bir değişiklik yapması durumunda, bunun aşağı yönlü olacağını ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Dallas, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:25 Kaynak: DHA
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