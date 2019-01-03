Fed/kaplan: Piyasalar Küresel Büyümedeki Yavaşlamaya Tepki Veriyor
1 saat önce
– ABD Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı ve CEO'su Robert Kaplan, hisse senedi piyasalarında görülen keskin düşüşlerin, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama kaynaklı olduğunu söyledi.
– ABD Dallas Merkez Bankası
(Fed
) Başkanı ve CEO
'su Robert Kaplan
, hisse senedi piyasalarında görülen keskin düşüşlerin, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama kaynaklı olduğunu söyledi. Kaplan ayrıca, ABD piyasalarındaki belirsizliğin oldukça yüksek olduğunu ve bu durumun piyasayı olmuşuz etkilediğini belirtti. Çin
ekonomisinde görülen yavaşlamanın, ülkenin ABD ile karşı karşıya geldiği ticaret gerginlikleri olduğunu söyleyen Kaplan, Çin'deki yavaşlamanın ABD'yi de etkileyeceğini öngördüğünü ve ABD Gayrisafi yurt içi hasılası öngörüsünü düşürdüğünü açıkladı.
Kaplan, enflasyonun ABD'den zauklaşmadığını ve Fed'in 2019 yılında, 2018 yılına göre daha sert önlemler alacağını açıkladı ve "Faizleri düşürme konusu aklımdan geçmedi" dedi. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:01 Kaynak: DHA
Dev Şirketin CEO'su Açıkladı: Apple Çin Ekonomisindeki Zayıflamadan Etkilendi
İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma
Katıldığı Projeyle Hayatı Değişti! Üniversite Mezunu Genç, 300 Koyuna Çobanlık Yapıyor
Ünlü Rockçı Hayko Cepkin Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi