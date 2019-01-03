Son Dakika Haberleri: Fed/kaplan: Piyasalar Küresel Büyümedeki Yavaşlamaya Tepki Veriyor

Fed/kaplan: Piyasalar Küresel Büyümedeki Yavaşlamaya Tepki Veriyor

1 saat önce

– ABD Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı ve CEO'su Robert Kaplan, hisse senedi piyasalarında görülen keskin düşüşlerin, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama kaynaklı olduğunu söyledi.

Fed/kaplan: Piyasalar Küresel Büyümedeki Yavaşlamaya Tepki Veriyor, System.String[]
ABD Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı ve CEO'su Robert Kaplan, hisse senedi piyasalarında görülen keskin düşüşlerin, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama kaynaklı olduğunu söyledi. Kaplan ayrıca, ABD piyasalarındaki belirsizliğin oldukça yüksek olduğunu ve bu durumun piyasayı olmuşuz etkilediğini belirtti.

Çin ekonomisinde görülen yavaşlamanın, ülkenin ABD ile karşı karşıya geldiği ticaret gerginlikleri olduğunu söyleyen Kaplan, Çin'deki yavaşlamanın ABD'yi de etkileyeceğini öngördüğünü ve ABD Gayrisafi yurt içi hasılası öngörüsünü düşürdüğünü açıkladı.

Kaplan, enflasyonun ABD'den zauklaşmadığını ve Fed'in 2019 yılında, 2018 yılına göre daha sert önlemler alacağını açıkladı ve "Faizleri düşürme konusu aklımdan geçmedi" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:01 Kaynak: DHA

Ekonomi
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