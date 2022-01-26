Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde - Son Dakika

Dün altının ons fiyatındaki yükselişin dolar kurundaki düşüşle dengelenmesiyle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 800,7 lira ile önceki kapanışın hemen altından tamamladı. Altının gram fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 802 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.316 lira, cumhuriyet altını da 5.360 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,3'lük yükselişle 1.848 dolardan kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, Rusya- Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak kararları öncesinde varlık fiyatlarında oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Fed'in para politikasına dair sözle yönlendirmeleri açısından kritik önem taşıyan toplantıya ilişkin karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında, faiz artırımı ve bilanço küçültülmesi sürecine dair verilecek mesajların takip edileceğini aktaran analistler, bugün ayrıca ABD'de toptan eşya ve perakende stokları ile yeni konut satışlarının izleneceğini bildirdi.

ONS ALTINDA 1.875 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.850 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.875 doların direnç, olası düşüşlerde ise 1.830 doların destek konumunda bulunduğunu ifade etti.