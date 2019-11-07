Fed/Kashkari: ABD'de faiz oranları ılımlı şekilde destekleyici
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Minneapolis Fed (Merkez Bankası) Başkanı Neel Kashkari, ABD para politikasının şu anda "ılımlı şekilde destekleyici" olduğuna inandığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:27 Kaynak: DHA
Minneapolis Fed (Merkez Bankası) Başkanı Neel Kashkari, ABD para politikasının şu anda "ılımlı şekilde destekleyici" olduğuna inandığını söyledi.
Sağlıklı bir ekonominin aşırı ısınmaya yol açmamadan büyümesine imkan veren nötr faiz oranının tarihi standartlara göre daha düşük seviyelere indiğini ve bu durumun cari düşük faiz oranlarını geçmişe göre ekonomiyi daha az teşvik edici hali getirdiğini belirten Kashkari, "Faiz oranları nötr seviyeye göre daha mı düşük? Hayır" diye konuştu.
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