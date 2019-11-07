Son Dakika Haberleri: Fed/Kashkari: ABD'de faiz oranları ılımlı şekilde destekleyici
Son Dakika Ekonomi Fed/Kashkari: ABD'de faiz oranları ılımlı şekilde destekleyici

Fed/Kashkari: ABD'de faiz oranları ılımlı şekilde destekleyici

6 saat önce

Minneapolis Fed (Merkez Bankası) Başkanı Neel Kashkari, ABD para politikasının şu anda "ılımlı şekilde destekleyici" olduğuna inandığını söyledi.

Fed/Kashkari: ABD'de faiz oranları ılımlı şekilde destekleyici, System.String[]

Minneapolis Fed (Merkez Bankası) Başkanı Neel Kashkari, ABD para politikasının şu anda "ılımlı şekilde destekleyici" olduğuna inandığını söyledi.

Sağlıklı bir ekonominin aşırı ısınmaya yol açmamadan büyümesine imkan veren nötr faiz oranının tarihi standartlara göre daha düşük seviyelere indiğini ve bu durumun cari düşük faiz oranlarını geçmişe göre ekonomiyi daha az teşvik edici hali getirdiğini belirten Kashkari, "Faiz oranları nötr seviyeye göre daha mı düşük? Hayır" diye konuştu.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çifte cinayet zanlısı 13 yaşındaki çocuk, bacakları bağlıyken polisin elinden kaçtı
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Oktay: "ABD Başkanının mektubuna cevabımız esasen Barış Pınarı Harekatı'yla sahada verilmiştir" Çocuk sahibi olmak isteyen Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki eşinin kendini kısırlaştırdığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 18:03:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fed/Kashkari: ABD'de faiz oranları ılımlı şekilde destekleyici
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]