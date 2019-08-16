Son Dakika Haberleri: Fed/Kashkari: Ekonomiye daha çok destek vermek gerekiyor
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Fed/Kashkari: Ekonomiye daha çok destek vermek gerekiyor

56 dakika önce

ABD Merkez Bankası (Fed) Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "ekonomiye daha çok destek vermek gerektiğini" söyledi ve Eylül'deki Federal Açıp Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında tüm verileri değerlendireceklerini vurguladı.

Fed/Kashkari: Ekonomiye daha çok destek vermek gerekiyor, System.String[]
ABD Merkez Bankası (Fed) Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "ekonomiye daha çok destek vermek gerektiğini" söyledi ve Eylül'deki Federal Açıp Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında tüm verileri değerlendireceklerini vurguladı.
Ekonomik görünüm için gelen finansal piyasa ve ekonomi sinyallerini "karışık" olarak niteleyen Kashkari, Fed'in büyümeyi desteklemek için faizleri daha da indirmesine büyük olasılıkla destek vereceğinin sinyalini verdi.
Ticari gerilimlerin, işletmeleri tedbirli davranmaya yönlendirdiğiri vurgulayan Kashkari, ABD'de getiri eğrisinin terse dönmesinin küresel hisse senedi piyasalarında düşüşe yol açtığına dikkat çekti.
Bununla birlikte istihdam piyasası ve tüketici harcamalarındaki güçlü gelişmenin sürdüğünü vurgulayan Kashkari, Eylül ayındaki FOMC toplantısında karar almak için tüm verileri değerlendireceklerini söyledi ve ekledi:
"Evet, ekonomiye daha çok destek vermek gerekiyor; çünkü, büyümenin sürmesi gerekiyor. 'Durgunluğun (resesyon) bizi vurmasına izin vermemeliyiz kampı'na eğilimliyim."


Amerika Birleşik Devletleri, Eylül, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:43 Kaynak: DHA
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