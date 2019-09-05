Son Dakika Haberleri: Fed / kashkari: faiz indirimleri zayıf araç ancak yapılmalı
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Fed / kashkari: faiz indirimleri zayıf araç ancak yapılmalı

2 saat önce

Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarını indirmenin ekonominin ticaret savaşından gördüğü zararı telafi etmek için "zayıf ve kötü" bir araç olduğu uyarısı yaptı; ancak, "yapılması gerektiğini" ekledi.

Fed / kashkari: faiz indirimleri zayıf araç ancak yapılmalı, System.String[]

Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarını indirmenin ekonominin ticaret savaşından gördüğü zararı telafi etmek için "zayıf ve kötü" bir araç olduğu uyarısı yaptı; ancak, "yapılması gerektiğini" ekledi.

ABD Kurumsal Yöneticiler Derneği'nin bir toplantısında konuşan Kashkari, Fed'in ABD ekonomisinin gördüğü zararı geri döndürmeyi bir şekilde yapması gerektiğini de vurguladı ve ekledi:

"Eğer işletme yatırımları düşmeye, resesyon için uyarı ışıkları yanmaya devam eder ise Fed'in ekonomiyi büyüme yolunda tutmak için yapabileceği her şeyi yapması gerekeceğini düşünüyorum."

Getiri eğrisinin terse dönmesini de değerlendiren Kashkari, bunun olası bir resesyonun "en endişe verici" işareti olduğunu, çünkü getiri eğrisinin bu durumunun yatırımcıların büyüme konusunda konusunda ne kadar endişeli olduklarını ortaya koyduğunu vurguladı.

Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:01 Kaynak: DHA
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