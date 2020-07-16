Fed: Kısıntıların kalkmasıyla ekonomik aktivite iyileşti

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitabı'na göre, Covid-19 pandemisi nedeniyle genel olarak uygulanan kısıntıların kalkmasıyla, Haziran ayında 12 Fed bölgesinin hemen tamamındaki ekonomik aktivite ve istihdamda iyileşme başladı.
Bej Kitap, faiz oranlarının belirlendiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından iki hafta önce, 12 Fed bölgesinden gelen verilerden oluşturulan ve FOMC üyelerine rehberlik edecek nitelikte rapor olarak tanımlanıyor.
Rapora göre, ekonomi yeniden açıldıkça bölgelerin çoğunda istihdam artsa da, fiyatlar çok az değişti.