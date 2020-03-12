Fed, Kovid-19 endişesindeki piyasalara 1,5 trilyon dolarlık likidite enjekte edecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fed, Kovid-19 endişesindeki piyasalara 1,5 trilyon dolarlık likidite enjekte edecek - Son Dakika Ekonomi

Fed, Kovid-19 endişesindeki piyasalara 1,5 trilyon dolarlık likidite enjekte edecek

6 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunacak.

Fed, Kovid-19 endişesindeki piyasalara 1,5 trilyon dolarlık likidite enjekte edecek, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunacak.

New York Fed'den yapılan açıklamaya göre, banka bugün gerçekleştirdiği 3 ay vadeli repo işlemiyle piyasaya 500 milyar dolarlık likidite sağladı.

Yarın da 3 ay ve 1 ay vadeli 2 repo işlemiyle piyasaya 500'er milyon dolarlık likidite sunacak banka, Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerin yaşandığı piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunmuş olacak.

Bankanın 500 milyar dolarlık 3 ay ve 1 ay vadeli repo işlemleri ayın geri kalanında haftalık olarak gerçekleştirilecek.

Öte yandan, banka haftada iki kez gecelik repo operasyonlarıyla en az 175 milyar dolar ve 2 hafta vadeli repo operasyonlarıyla en az 45 milyar dolar sunmaya devam edecek.

Söz konusu repo işlemleri 13 Nisan'a kadar devam edecek.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:10 Kaynak: AA
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