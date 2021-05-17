Fed, Kovid-19 salgınının eğitim seviyesi düşük çalışanları daha çok etkilediğini bildirdi - Son Dakika

Fed, Kovid-19 salgınının eğitim seviyesi düşük çalışanları daha çok etkilediğini bildirdi

17.05.2021 20:37
Fed, Kovid-19 salgınının eğitim seviyesi düşük çalışanları daha çok etkilediğini bildirdi, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eğitim seviyesi düşük çalışanları daha çok etkilediğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eğitim seviyesi düşük çalışanları daha çok etkilediğini bildirdi.

Fed, 11 bini aşkın kişiyle yapılan anket sonucu hazırlanan "2020'de ABD Ailelerinin Ekonomik Durumu" raporunun Mayıs 2021 sayısını yayımladı.

Salgının günlük yaşamın yanı sıra birçok insanın mali durumunu önemli ölçüde etkilediğine işaret edilen raporda, benzeri görülmemiş oranda çalışanın işlerinden çıkarıldığı aktarıldı.

Raporda, salgının neden olduğu mali zorlukların mali yardım ve teşvik önlemleriyle dengelendiği kaydedildi.

Finansal zorluklar eğitim ve ırk açısından farklılık gösterdi

Finansal refahtaki ırk ve etnik kökene bağlı farklılıkların 2020'de de devam ettiği belirtilen raporda, finansal zorlukların eğitim, gelir ve ırk açısından farklılık gösterdiğine dikkat çekildi.

Raporda, yetişkinlerin yaklaşık 4'te 1'inin 1 yıl öncesine kıyasla mali açıdan daha kötü durumda olduğu belirtildi.

Eğitim seviyesi düşük yetişkinlerin daha yüksek eğitim düzeyine sahip olanların gerisinde kaldığına işaret edilen raporda, en az bir lisans derecesine sahip yetişkinlerin, liseden daha düşük eğitime sahip olanlara göre mali açıdan iyi durumda olduklarını bildirme olasılığının çok daha yüksek olduğu aktarıldı.

Raporda, siyahi ve Latin Amerika kökenli yetişkinlerin 3'te 2'sinden azının, beyazların yüzde 80'i ve Asyalıların yüzde 84'üne kıyasla finansal olarak iyi durumda olduğu bildirildi.

Eğitim seviyesi yüksek çalışanların evden çalışma olasılığı daha yüksek

Geçen yıl Amerikalıların yüzde 14'ünün işlerini kaybettiğine dikkat çekilen raporda, lisans derecesi olmayan 25 ila 54 yaşındaki işçilerin yüzde 20'si işten çıkarılırken, en az bir lisans mezunu olanların yüzde 12'sinin işten çıkarıldığı bildirildi.

Raporda, eğitim seviyesi yüksek çalışanların salgında eğitim seviyesi düşük olanlara kıyasla evden çalışma olasılığının daha yüksek olduğu kaydedildi.

Fed'in raporunda, siyahi ve Latin Amerika kökenli işçilerin yüzde 20'den fazlasının, beyaz işçilerin ise yüzde 14'ünün işini kaybettiği aktarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Lisans, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed, Kovid-19 salgınının eğitim seviyesi düşük çalışanları daha çok etkilediğini bildirdi - Son Dakika Ekonomi


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