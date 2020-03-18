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Fed, kredi kolaylığı uygulaması başlatacak
16 dakika önce
Piyasa Yapıcılara Tanınan Kredi Kolaylığı uygulamasını başlatan Fed, piyasaların iyi bir şekilde işlemesini destekleyecek ve işletmelerle hanehalkına kredi olanağı sağlayacak.
Piyasa Yapıcılara Tanınan Kredi Kolaylığı uygulamasını başlatan Fed, piyasaların iyi bir şekilde işlemesini destekleyecek ve işletmelerle hanehalkına kredi olanağı sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:02
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