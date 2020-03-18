Fed, kredi kolaylığı uygulaması başlatacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fed, kredi kolaylığı uygulaması başlatacak - Son Dakika Ekonomi

Fed, kredi kolaylığı uygulaması başlatacak

16 dakika önce

Piyasa Yapıcılara Tanınan Kredi Kolaylığı uygulamasını başlatan Fed, piyasaların iyi bir şekilde işlemesini destekleyecek ve işletmelerle hanehalkına kredi olanağı sağlayacak.

Fed, kredi kolaylığı uygulaması başlatacak, System.String[]

Piyasa Yapıcılara Tanınan Kredi Kolaylığı uygulamasını başlatan Fed, piyasaların iyi bir şekilde işlemesini destekleyecek ve işletmelerle hanehalkına kredi olanağı sağlayacak.

Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:02 
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