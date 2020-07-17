Fed, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programında düzenlemeye gitti

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programının kapsamında, hastaneler ve sosyal hizmet kuruluşları gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlara kredi sağlamak amacıyla düzenlemeye gitti.

Fed'den yapılan açıklamada, eğitim kurumları, hastaneler ve sosyal hizmet kuruluşları gibi kar amacı gütmeyen kuruluşların kredilere daha fazla erişimini sağlamak için küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi akışını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Ana Cadde Borç Verme Programı'nda değişiklik yapıldığı bildirildi.

Kovid-19 salgınından önce finansal açıdan iyi durumda olan kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik iki yeni seçeneğinin onaylandığı belirtilen açıklamada, bu kuruluşlar için gerekli asgari istihdam sayısının 50 çalışandan 10 çalışana düşürüldüğü, bağış temelli fonlama sınırının azaltıldığı ve çeşitli finansal uygunluk kriterlerinin daha geniş bir yelpazede kar amacı gütmeyen işletme modellerini kapsayacak şekilde düzenlendiği aktarıldı.