Fed küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programının süresini uzattı
29.12.2020 22:11
ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programının süresini 8 Ocak 2021'e uzattı.
ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programının süresini 8 Ocak 2021'e uzattı.
Fed'den yapılan açıklamada, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Ana Cadde Borç Verme Programı kapsamında kredileri işleme koymak ve finanse etmek için programın süresinde uzatmaya gidildiği belirtildi.
Açıklamada, daha önce 31 Aralık'ta sona ermesi öngörülen programın süresinin 8 Ocak 2021'e kadar uzatıldığı kaydedildi.
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