FED Kupası'nda rakipler belli oldu - Son Dakika
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FED Kupası'nda rakipler belli oldu

6 saat önce

Türkiye Kadın Tenis Milli Takımı'nın, FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'deki rakipleri belli oldu.

FED Kupası'nda rakipler belli oldu, System.String[]

Türkiye Kadın Tenis Milli Takımı'nın, FED Kupası Avrupa- Afrika Bölgesi 1. Küme'deki rakipleri belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 5-8 Şubat tarihlerinde Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette kentinde düzenlenecek organizasyonda Polonya ve Slovenya ile B Grubu'nda yer aldı.

Milli takım, FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de üst üste 8. kez mücadele edecek.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:38 Kaynak: AA
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