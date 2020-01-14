Son Dakika › Spor › FED Kupası'nda rakipler belli oldu - Son Dakika Spor
FED Kupası'nda rakipler belli oldu
6 saat önce
Türkiye Kadın Tenis Milli Takımı'nın, FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'deki rakipleri belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:38 Kaynak: AA
Türkiye Kadın Tenis Milli Takımı'nın, FED Kupası Avrupa- Afrika Bölgesi 1. Küme'deki rakipleri belli oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 5-8 Şubat tarihlerinde Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette kentinde düzenlenecek organizasyonda Polonya ve Slovenya ile B Grubu'nda yer aldı.
Milli takım, FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de üst üste 8. kez mücadele edecek.
Son Dakika Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu Dalila Jakupovic, nefes almakta zorlanınca maçı yarıda bıraktı İtalyanlar yazdı: Merih'in Avrupa Şampiyonası'na yetişmesi çok zor Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor