Son Dakika Haberleri: Fed/Mester: Faiz indirimini desteklemek için daha fazla veriye ihtiyacım var
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Fed/Mester: Faiz indirimini desteklemek için daha fazla veriye ihtiyacım var

2 saat önce

Cleveland Merkez Bankası (Fed) Başkanı Loretta Mester, faiz indirimini desteklemek için, ekonominin "gerçekten zayıf bir patikada ilerlemekte olduğuna" ilişkin daha fazla kanıt görmeyi bekleyeceğini söyledi.

Fed/Mester: Faiz indirimini desteklemek için daha fazla veriye ihtiyacım var, System.String[]
Cleveland Merkez Bankası (Fed) Başkanı Loretta Mester, faiz indirimini desteklemek için, ekonominin "gerçekten zayıf bir patikada ilerlemekte olduğuna" ilişkin daha fazla kanıt görmeyi bekleyeceğini söyledi.
Londra'da, Avrupa Ekonomi ve Finans Merkezi'nde konuşan Mester,konuşan Mester, bu aşamada Fed'in faiz indirmesinin doğru hareket olacağı konusunda kuşkuları olduğunu vurguladı ve ekledi:
"Para politikası duruşumuzda bir değişiklik yapmayı değerlendirmeden önce daha fazla bilgi elde etmeyi tercih ederim. Uygulanacak yeni politikanın ne kadar etkili olacağı net değil, İçinde bulunduğumuz ortamda faizleri indirmek, temel görüşümüz olmasa bile görünümde kötüleşme hakkında negatif bir havayı güçlendirebilir ve finansal dengesizlikleri cesaretlendirebilir."
Faiz kararlarının alındığı Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) üyesi Mester, bu yıl oy verme hakkına sahip değil.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:37 Kaynak: DHA
Ekonomi
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