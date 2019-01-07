Son Dakika Haberleri: Fed/mester: Faiz Nötre Yakın Olursa Fed'in Sonraki Adımı Zaman Alabilir

Fed/mester: Faiz Nötre Yakın Olursa Fed'in Sonraki Adımı Zaman Alabilir

50 dakika önce

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nötr faiz düzeyinde olması ya da en azından bu düzeye yakınlaşması durumunda, Fed'in sonraki adımlarının "zaman alabileceği" uyarısı yaptı.

Fed/mester: Faiz Nötre Yakın Olursa Fed'in Sonraki Adımı Zaman Alabilir, System.String[]
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nötr faiz düzeyinde olması ya da en azından bu düzeye yakınlaşması durumunda, Fed'in sonraki adımlarının "zaman alabileceği" uyarısı yaptı.

American Economic Association'ın yıllık toplantısında konuşan Mester, "Ekonomik büyümenin yavaşlamasının beklendiği, düşük işsizlikle birlikte ücretlerin artmakta olduğunu, ekonominin konut gibi faize hassas sektörlerin zayıfladığı ve işsizlik oranının düşük bir seviyede aşağı yukarı istikrar kazandığı yeni bir dünyadayız" dedi.

Bu ortamda daha fazla ne yapılmasına ihtiyaç olduğunu söylemesi  iin verilere bakmaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Mester, "Daha fazla  ilerlememiz gerekip geremediğini. Daha hızlı gitmemiz gerekip  gerekmediğini, bekeyip bekleyemeyeceğimiz bize ekonominin söylemesine  ihtiyacımız var. Olmamız gereken yer ulaşmış olabileceğimizi  değerlendirmemiz gerekli" diye konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:59 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Fed, Ekonomi
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