Son Dakika Haberleri: Fed / Neel Kashkari Aşağı Yönlü Risklere Dikkat Çekti

Fed / Neel Kashkari Aşağı Yönlü Risklere Dikkat Çekti

1 saat önce

– Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "bekleyip görmek gereken" aşağı yönlü risklerin doğmasıyla Fed'in faizleri düşürme yönündeki faiz politikasının uygun olmadığını düşündüğünü söyledi.

Fed / Neel Kashkari Aşağı Yönlü Risklere Dikkat Çekti, System.String[]
– Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "bekleyip görmek gereken" aşağı yönlü risklerin doğmasıyla Fed'in faizleri düşürme yönündeki faiz politikasının uygun olmadığını düşündüğünü söyledi.

Fed'in para politikasının ancak uyarıcı bir etki yapacağını düşündüğünü ve çekimser olduğunu söyledi. Enflasyonu baskılamak için kişisel harcamalara yapılan güncellemenin doğru yolda olmadığını söyleyen Kashkari, iş piyasasının zayıf olduğu bu dönemde enflasyonda bir baskılama görmediğini belirtti.

Kashkari, iki ya da üç aylık tarım dışı istihdamla verilerinin raporlanmasıyla net bir çerçevenin görüleceğini ve raporların işe alımların durma seviyesine geldiğine işaret ettiği takdirde durumu ciddiye alacağını söyledi. Bu durumun Fed'in fazla kısıtlayıcı olduğunu göstereceğini belirten Kashkari, harcamalar ve ekonomik büyümenin de önemli etkenler olduğunu söyledi.

ABD kısa vadeli devlet tahvillerinin getirilerinin uzun vadeli tahvillere göre daha fazla getirisi olmasının büyük bir işaret olduğunu ve görmezden gelinmemesi gerektiğini söyleyen Kashkari, Fed'in aşırı bir tepki vererek piyasaları kaçırmaması gerektiğini belirtti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:02 Kaynak: DHA

Fed, Ekonomi
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