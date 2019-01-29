Fed öncesi piyasalarda bir kez daha Huawei tedirginliği
1 saat önce
Piyasalar yarınki Fed kararlarını beklerken, ABD'de Huawei'ye karşı üst üste atılan adımlar yatırımcıları tedirgin ediyor.
Piyasalar yarınki Fed
kararlarını beklerken, ABD
'de Huawei
'ye karşı üst üste atılan adımlar yatırımcıları tedirgin ediyor. ABD Adalet Bakanlığı
'nın son suçlamasından sonra Asya
borsaları geriledi, altın yedi aydan uzun sürenin zirvesini gördü ve Japon Yeni güçlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:22
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