Son Dakika Haberleri: Fed öncesi piyasalarda bir kez daha Huawei tedirginliği

Fed öncesi piyasalarda bir kez daha Huawei tedirginliği

1 saat önce

Piyasalar yarınki Fed kararlarını beklerken, ABD'de Huawei'ye karşı üst üste atılan adımlar yatırımcıları tedirgin ediyor.

Fed öncesi piyasalarda bir kez daha Huawei tedirginliği, System.String[]
Piyasalar yarınki Fed kararlarını beklerken, ABD'de Huawei'ye karşı üst üste atılan adımlar yatırımcıları tedirgin ediyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın son suçlamasından sonra Asya borsaları geriledi, altın yedi aydan uzun sürenin zirvesini gördü ve Japon Yeni güçlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:22 

Adalet Bakanlığı, Fed, Amerika Birleşik Devletleri, Huawei, Ekonomi
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