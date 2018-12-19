Son Dakika Haberleri: Fed öncesi piyasalarda son durum

Fed öncesi piyasalarda son durum

54 dakika önce

Türk Lirası, Fed kararları öncesi dolar karşısında pozitif fiyatlandı.

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Türk Lirası, Fed kararları öncesi dolar karşısında pozitif fiyatlandı. Küresel ekonominin görünümü ve Trump'ın eleştirilerinin ardından Fed'in bugünkü kararı merakla bekleniyor. Bankanın faizde 25 baz puan artışa gitmesi beklenirken, daha önce 3 olan 2019 faiz artırımı beklentisi 1'e düşmüş durumda.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:17 

Donald Trump, Fed, Ekonomi
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