Fed öncesi piyasalarda son durum

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Patronlardan Asgari Ücret Açıklaması: 2 Bin TL'nin Üzerinde Olmaması Gerekir

İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı