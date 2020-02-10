Fed: Para politikası uygun, aşağı yönlü riskler azalıyor - Son Dakika
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Fed: Para politikası uygun, aşağı yönlü riskler azalıyor

6 saat önce

Mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunun altını çizen ABD Merkez Bankası (Fed), bir yandan da aşağı yönlü risklerin azaldığına işaret etti.

Fed: Para politikası uygun, aşağı yönlü riskler azalıyor, System.String[]

Mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunun altını çizen ABD Merkez Bankası (Fed), bir yandan da aşağı yönlü risklerin azaldığına işaret etti.

Fed'in, yılda iki kez ABD Kongresi'ne sunduğu para politikası raporunda, ABD ekonomisinde büyümenin zayıf küresel büyüme ve imalat sektöründe daralmanın etkisi ile geçen yıl yavaşladığı belirtildi, buna karşılık önemli risklerin azaldığı ve bir durgunluk (resesyon) olasılığının düştüğü vurgulandı.

Fed raporunda, ABD'nin görünümü için aşağı yönlü risklerin, ticaret politikasına ilişkin çatışmaların biraz hafiflemesi ve denizaşırı ekonomik büyümenin istikrar kazanmasına ilişkin işaretlerin, finansal koşulların da gevşetilmesi ile yılın son çeyreğinde azaldığı belirtildi.

Raporda, "Gelecek yıl bir resesyon yaşanması olasılığı son aylarda kayda değer şekilde düştü" denildi.

Fed raporunda, yüzde 1.5-1.75 arasında faizin ekonomiyi rayında tutmak için uygun olduğu da vurgulanarak, buna bağlı olarak para politikasının değiştirilmesinin gündemde olmadığı, bunun yanında teknik tedbirler alma eğiliminde olduğu da yinelendi.

Fed raporunda, dünya genelinde tüketici harcamaları ve hizmet  aktivitesinin toparlanmaya devam ettiğini de vurguladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:28 Kaynak: DHA
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