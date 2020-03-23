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FED, piyasalar ve para politikasını desteklemek için hazine tahvili ve mortgage destekli menkul...
6 saat önce
FED, piyasalar ve para politikasını desteklemek için hazine tahvili ve mortgage destekli menkul kıymet alımı yapacak.
FED, piyasalar ve para politikasını desteklemek için hazine tahvili ve mortgage destekli menkul kıymet alımı yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:18 Kaynak: AA
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