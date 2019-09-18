Fed politika faizini 25 baz puan düşürdü
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ABD Merkez Bankası (Fed) 25 baz puan faiz indirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:09 Kaynak: DHA
ABD Merkez Bankası (Fed) 25 baz puan faiz indirdi.
Fed, Çarşamba günkü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası politika faizini 25 baz puan düşüşle yüzde 1.75-2.0 düzeyine çekti.
Banka'dan yapılan açıklamada söz konusu kararda "küresel gelişmeler ve yatay enflasyonun" etkili olduğu belirtildi.
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