FED politika faizini 25 baz puan indirdi
5 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekti.
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekti.
Ayrıntılar geliyor
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:45
Zürih polisinin başlattığı #TetrisChallenge dünyaya yayılarak, çılgınlığa dönüştü Netanyahu, sandık çıkış anketlerine göre koalisyon için gerekli çoğunluğu elde edemedi Market çalışanları, yanlış yere park eden sürücünün arabasını alışveriş sepetleriyle sardı Netanyahu'nun oğlu, İstanbul paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu