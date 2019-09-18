Son Dakika Haberleri: FED politika faizini 25 baz puan indirdi
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FED politika faizini 25 baz puan indirdi

5 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekti.

FED politika faizini 25 baz puan indirdi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekti.


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Abd Merkez Bankası, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:45 
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