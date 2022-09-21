Fed politika faizini yine artırdı - Son Dakika
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Fed politika faizini yine artırdı

21.09.2022 23:26
Fed politika faizini yine artırdı

ABD merkez bankası Fed, politika faiz oranlarında bir kez daha artışa gitti.

ABD merkez bankası Fed, politika faiz oranlarında bir kez daha artışa gitti. Banka, üçüncü kez art arda 75 baz puanlık artış yaptı.ABD merkez bankası Federal Reserve (Fed), yüksek enflasyonla mücadele kapsamında politika faiz oranını üçüncü ayda da 75 baz puan artırarak yüzde 3,0-3,25 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada ülkede etkisini sürdüren yüksek enflasyon nedeniyle önümüzdeki süreçte yeni artışların da muhtemel olduğuna işaret edildi. Ancak, yüksek faiz oranları ekonomik durgunluk endişelerini de büyütüyor. Fed, bu yıl için yüzde 0,2'lik bir ekonomik büyüme öngörüyor. Buna karşın Haziran ayında beklenti yüzde 1,7'lik bir artış olacağı yönündeydi. Fed uzmanlarının 2023 yılı için hesapladıkları ekonomik büyüme oranı ise yüzde 1,2.

Fed bu yıl beş kez faiz arttırdı

ABD'de politika faiz oranı bu yıl tam beş kez arttırıldı. 75 bazlık artışlar ise son üç ayda üst üste geldi. Fed en son, derin ekonomik durgunlukların yaşandığı 1970 ve 80'li yıllarda bu kadar sert önlemlere başvurmuştu.

ABD'de enflasyon Haziran ayında yüzde 9,1'e yükselerek, son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Temmuz ayında yüzde 8,5'e, Ağustos ayında ise yüzde 8,3'e geriledi.

Powell: Gevşemek yok

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonda düşüş kaydedilene kadar faizleri yükseltme politikasına bağlı kalacaklarını vurgulayarak bu politikayı vaktinden önce gevşetmenin doğru olmayacağı uyarısında bulundu.

Powell, "İşimizi halledene kadar devam edeceğiz" dedi, ancak bazı durumlarda faiz artış hızının düşürülmesinin uygun olabileceğini de sözlerine ekledi.

Reuters,dpa/TY,BK

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Kaynak: Deutsche Welle

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