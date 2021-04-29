Fed politika faizini yüzde 0.00 - 0.25 aralığında sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faiz oranını yüzde 0.00 ile 0.25 aralığında sabit bıraktı ve Covid-19 pandemisinden etkilenen ekonomiye destek için elindeki tüm araçları kullanmayı sürdüreceğini vurguladı.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararının ardından yapılan açıklamada, hala birçok ABD'li işsiz durumdayken pandemi acil durum desteğini sonlandırmayı değerlendirmek için çok erken olduğunun altı çizildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in faizleri ve tahvil alım programını değiştirmediği kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin ekonomik toparlanmasına yönelik daha iyimser bir yaklaşım sergilemesine rağmen para politikasındaki herhangi bir değişikliği değerlendirmeye başlamak "henüz vaktin gelmediğini" söyledi. Açıklamasında, "2020 Şubat'ının 8.5 milyon kişilik istihdam gerisindeyiz. Hedeflerimizden çok uzaktayız... Biraz zaman alacak" diyen Powell her ne kadar enflasyon yükseliyor olsa da, artmakta olan enflasyonun geçici bir özellikte olduğunu ve Fed'in faiz oranlarını beklenenden daha önce artırmasını gerekli bırakacak denli kalıcı bir sorun olmadığını söyledi.Fed'den yapılan açıklamada, Fed'in aylık 80 milyar dolarlık Hazine tahvili ve aylık 40 milyar dolarlık ipotek teminatlı menkul değer alımına tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "ciddi bir ilerleme" kaydedilene kadar devam edeceği vurgulandı.