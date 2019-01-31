Son Dakika Haberleri: Fed Politika Faizinin Sabit Tutulduğunu Bildirdi

Fed Politika Faizinin Sabit Tutulduğunu Bildirdi

48 dakika önce

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome H. Powell, politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutma kararı alındığını açıkladı.

Fed Politika Faizinin Sabit Tutulduğunu Bildirdi, System.String[]
ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome H. Powell, politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutma kararı alındığını açıkladı. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome H. Powell düzenlediği basın toplantısında, politika faizleri hakkında açıklamalarda bulundu. FED'in oybirliği ile politika faizini sabit tutma kararının verildiğini belirten Powell, "Küresel ekonomik ve finansal gelişmelerin ve azalan enflasyon baskılarının ışığında, komite, gelecekteki federal finansman oranı hedef aralığının ayarlanması kararının verilmesinde sabırlı olacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Powell, ABD'de harcamalarda artış yaşandığına dikkat çekerek, ekonomik aktivitenin artışının güçlü şekilde devam ettiğini söyledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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