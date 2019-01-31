Fed Politika Faizinin Sabit Tutulduğunu Bildirdi
48 dakika önce
ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome H. Powell, politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutma kararı alındığını açıkladı.
ABD
Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome H. Powell, politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutma kararı alındığını açıkladı. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome H. Powell düzenlediği basın toplantısında, politika faizleri hakkında açıklamalarda bulundu. FED'in oybirliği ile politika faizini sabit tutma kararının verildiğini belirten Powell, "Küresel ekonomik ve finansal gelişmelerin ve azalan enflasyon baskılarının ışığında, komite, gelecekteki federal finansman oranı hedef aralığının ayarlanması kararının verilmesinde sabırlı olacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Powell, ABD'de harcamalarda artış yaşandığına dikkat çekerek, ekonomik aktivitenin artışının güçlü şekilde devam ettiğini söyledi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:06 Kaynak: İHA
BAE, Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i de Dinlemiş
FED Merakla Beklenen Faiz Kararını Açıkladı! Dolar Anında Tepki Verdi
ABD'de 2 Ermeni Okuluna Türk Bayrağı Asıldı
Son Dakika! İstanbul'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var